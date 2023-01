Il percorso di Iliad prosegue anche nel 2023. Il provider francese anche nel nuovo anno vuole essere protagonista assoluto nel campo della telefonia in Italia, anche rilanciando la sua grande promozione inerente al campo della Fibra ottica.

Da mesi a questa parte il gestore francese ha deciso di investire anche nel settore della telefonia fissa con il lancio della promozione Iliad Box. I clienti che scelgono questa tariffa si troveranno a pagare 24,99 euro ogni trenta giorni con un ticket che propone chiamate illimitate verso tutti i numeri nazionali e internet senza limiti con le velocità classiche della Fibra ottica, sino a 4 Gbps.

Iliad, anche nel 2023 tariffa con 120 Giga e Fibra ottica

Ad arricchire la proposta commerciale di Iliad c’è poi la promozione inerente alla telefonia mobile. In questo caso, l’offerta del gestore francese prende forma attraverso la tariffa Flash 120. I clienti che scelgono questa promozione si troveranno a pagare 7,99 euro ogni mese con un pacchetto pari a chiamate senza limiti verso tutti, SMS da inviare a tutti i numeri della rubrica e 120 Giga per navigare in internet.

Come per altre proposte anche in questa circostanza sarà necessario aggiungere una quota una tantum di 10 euro per la sottoscrizione della SIM. Al tempo stesso sarà necessaria la portabilità da gestore o in alternativa l’attivazione di un nuovo numero di telefono. Per la portabilità sono necessari almeno tre giorni lavorativi.

Gli utenti che optano per Iliad nel 2023 avranno inoltre un vantaggio extra. Chi sceglie la doppia promo con telefonia mobile e Fibra ottica si troverà a pagare solo 19,99 euro al mese a tempo indeterminato per la telefonia fissa.