È appena iniziato il nuovo anno e Vodafone ha già deciso di stupire. A partire dalla giornata di ieri, in particolare, l’operatore telefonico italiano ha deciso di proporre ad alcuni già clienti selezionati l’attivazione della nuova offerta di rete mobile denominata Vodafone Bronze Plus. Quest’ultima è davvero notevole dato che ha un costo molto ridotto di soli 4,99 euro al mese.

Vodafone propone l’offerta Vodafone Bronze Plus con 70 GB

Vodafone Bronze Plus è la nuova offerta di rete mobile che sta proponendo l’operatore telefonico ad alcuni suoi già clienti in questi ultimi giorni. In particolare, come già accennato, si tratta di un’offerta molto allettante. Per i clienti fortunati il costo per il rinnovo mensile sarà infatti di soli 4,99 euro. Il tutto senza alcun costo di attivazione.

L’offerta in questione, nonostante il prezzo molto basso, offre comunque minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali, SMS senza limiti verso tutti i numeri e ben 70 GB di traffico dati con una connessione massima pari a 4G. Con l’offerta Vodafone Bronze Plus sono poi inclusi senza costi aggiuntivi diversi servizi. Tra questi, ci sono ad esempio la segreteria telefonica e i servizi Chiamami e Recall.

Vi ricordiamo comunque che presso i negozi fisici autorizzati è ancora disponibile anche l’offerta mobile denominata Vodafone Silver. Quest’ultima, in particolare, è disponibile in due versioni con rispettivamente 150 e 200 GB di traffico dati e sempre con minuti ed SMS senza limiti verso tutti ed il costo per il rinnovo mensile è di 7,99 euro e 9,99 euro.