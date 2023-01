Netflix nel 2023 andrà a sviluppare una nuova strategia commerciale. La piattaforma streaming, che nel corso del precedente anno oramai concluso è stata costretta a causa dell’inflazione e di altre ragioni (come l’addio al servizio in Russia) ad alzare i suoi prezzi, ha deciso di garantire anche alcune novità sotto il punto di vista commerciale.

Netflix e le pubblicità: ecco la svolta a Natale

Le rimodulazioni sui costi che nel 2022 hanno riguardato ben due dei tre attuali piani di visione si uniscono alla presenza di un nuovo ticket base che contempla l’inserimento in piattaforma delle pubblicità.

Gli utenti che desiderano risparmiare sul loro abbonamento possono scegliere la convenienza del ticket low cost che a soli 5,49 euro ogni mese assicura la disponibilità totale di tutti i contenuti targati Netflix. La caratteristica principale di questo abbonamento è la presenza delle pubblicità. Tra un contenuto e l’altro la piattaforma proporrà semplici avvisi promozionali, proprio come avviene tradizionalmente con le tv di stampo generalista.

Per quanto concerne gli altri ticket, invece, a Natale Netflix conferma il suo attuale impianti. Il ticket Premium, ad esempio, avrà sempre un costo pari a 18,99 euro. I servizi di questo ticket continuano a prevedere la possibilità di condividere i titoli sino ad un massimo di quattro dispositivi in contemporanea e la possibilità di accedere al servizio 4K UHD.

Conferme anche per il ticket Standard con il suo costo di 12,99 euro ogni mese. I servizi, in questa circostanza, contemplano visione in contemporanea su due dispositivi e contenuti con la tecnologia del Full HD.