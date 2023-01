Apple, presto arriverà il visore AR/VR ed è solo l'inizio

Con un nuovo prodotto in arrivo, sarà un anno emozionante pieno di prime volte e tutto l’hype che accompagna una nuova categoria di prodotto Apple. Molti della gamma Mac sono in attesa di un aggiornamento, e ci aspettiamo di vedere nuovi modelli di MacBook Pro, Mac mini, iMac e Mac Pro, e il Mac Pro in particolare è degno di nota perché non è stato aggiornato dal 2019. Ci saranno aggiornamenti di tutti i prodotti regolari come Apple Watch e iPhone, con i modelli iPhone 15 in arrivo.

Apple: tutti i dettagli sul visore

Soffermiamoci per ora su una vera e propria chicca. Apple sta lavorando su un headset AR/VR da più di cinque anni, e il 2023 è l’anno in cui ci aspettiamo che la versione iniziale finalmente faccia la sua comparsa. Questa sarà la prima nuova categoria di prodotto in cui Apple è entrata dal lancio del Apple Watch nel 2015, e sarà il secondo dispositivo indossabile di Apple.

Come l’Apple Watch, il primo headset AR/VR sarà costoso, disponibile in piccole quantità e potrebbe avere una utilità limitata. AR/VR si riferisce sia alla realtà aumentata che alla realtà virtuale, un concetto noto come “realtà mista“. Combina la realtà virtuale e la realtà aumentata, sovrapponendo oggetti virtuali al mondo reale in alcuni casi, anche se la maggior parte delle voci suggerisce che si concentrerà principalmente su esperienze virtuali. L’headset AR/VR potrebbe chiamarsi Reality Pro o Reality One, ma il nome finale non è ancora chiaro.

Design

L’headset AR/VR di Apple dovrebbe essere simile ad altri headset VR presenti sul mercato, con un display frontale curvo che copre gli occhi. Il display si appoggerà al viso utilizzando un materiale a maglia, e sarà dotato di cinturini intercambiabili e regolabili simili a quelli dell’Apple Watch. L’headset è progettato per essere leggero e si prevede che lo sia più della maggior parte degli headset attualmente presenti sul mercato per renderlo più confortevole da indossare. Potrebbero esserci controlli fisici e capacità audio integrate, oltre a diverse fotocamere per rilevare gesti, movimenti delle mani, movimenti degli occhi e l’ambiente circostante.

Display

L’headset di realtà mista includerà due display micro OLED 4K ad alta risoluzione con fino a 3.000 pixel per pollice, e si dice che ci sarà anche un display esterno che fornirà informazioni di indicatori esterni.

Capacità

Si prevede che Apple aggiunga più di una dozzina di fotocamere ottiche all’headset per mappare l’ambiente, monitorare l’utente e proiettare esperienze visive. Nelle app e nei giochi di realtà virtuale, l’headset sarà in grado di catturare movimenti facciali accurati, trasmettendoli in videochiamate e altre interazioni.

Otto delle fotocamere dovrebbero essere utilizzate per esperienze di realtà aumentata trasparenti. Ad esempio, ci saranno fotocamere in grado di rilevare le persone nella stanza e mappare superfici e dimensioni della stanza, posizionando oggetti virtuali davanti e dietro gli oggetti del mondo reale per un’esperienza senza soluzione di continuità tra il reale e il virtuale.

Una coppia di fotocamere rivolte verso il basso potrebbe catturare i movimenti delle gambe per un tracciamento del movimento più accurato. Per quanto riguarda il controllo, Apple userà il tracking oculare, i gesti delle mani, il tracking oculare e potrebbe esserci un componente di dispositivo allegato, come un accessorio di input indossato sulla punta delle dita.

La scansione dell’iride potrebbe essere inclusa come meccanismo di autenticazione e sicurezza simile a Face ID e Touch ID. All’interno, sarà dotato di chip progettati da Apple che sono alla pari con i chip utilizzati per il MacBook Air. Include un processore principale di fascia alta insieme a un processore meno potente per gestire i sensori.

Sistema operativo e funzionalità

L’headset AR/VR eseguirà un sistema operativo che potrebbe chiamarsi xrOS, che rappresenta il concetto di realtà estesa che rappresenta sia le funzioni di realtà aumentata che di realtà virtuale del dispositivo.

Si prevede che Apple crei un App Store per l’headset, con un focus sui giochi, lo streaming di contenuti video e la comunicazione. Apple potrebbe lavorare con partner mediatici per creare contenuti che possono essere guardati in VR, e potrebbe esserci un’esperienza VR FaceTime con Animojis che riflettono le espressioni facciali. L’azienda potrebbe anche collaborare con sviluppatori di giochi per creare giochi VR per l’headset e si prevede che integri pesantemente i servizi esistenti come Apple TV+ e Apple Arcade.

Prezzo e data di uscita

Si prevede che l’headset AR/VR costerà circa 3.000 dollari e la prima versione non sarà rivolta ai consumatori generali, ma sarà posizionata come un dispositivo per sviluppatori, creatori di contenuti e professionisti.

Apple potrebbe utilizzare la Worldwide Developers Conference per presentare l’headset, dando agli sviluppatori il tempo di progettare app per il dispositivo prima di un lancio in autunno.