WindTRE con giga senza limiti distrugge Vodafone nel 2023

Non è più mistero che quest’ultimo periodo sia diventato il migliore per scegliere di cambiare il proprio provider di telefonia mobile. Sono moltissime le persone che stanno ricorrendo alle varie offerte prese sul web o che ricevono mediante contatto telefonico per cambiare aria, per modificare la propria offerta telefonica avendo magari qualcosa in più ad un prezzo leggermente ridotto rispetto al solito.

Secondo quanto riportato, l’ultimo periodo avrebbe messo in mostra soprattutto alcune aziende che fanno parte del mondo dei gestori virtuali. Questa branca di provider viene contrastata ampiamente dai gestori più blasonati, quelli della vecchia scuola che vogliono in ogni modo far notare la loro presenza anche a prezzi così bassi. Proprio per questo motivo alle aziende più importanti di sempre hanno deciso di scendere a prezzi uguali o simili a quelli proposti dai gestori virtuali, esattamente come sta facendo da un po’ WindTRE.

WindTRE, le nuove offerte continuano ad arrivare: ecco l’ultima che include al suo interno giga senza limiti verso tutti

Il famosissimo provider ha lanciato una sfilza di nuove offerte che riguardano soprattutto i tanti utenti degli altri gestori. C’è però un vantaggio per coloro che invece hanno già un’offerta sul proprio contratto di casa, i quali potranno scegliere anche una promozione mobile a prezzo scontato e con tantissimi contenuti.

Nasce così la nuova GO Unlimited Star+. Offerta che al suo interno vanta minuti senza limiti verso tutti i gestori, messaggi senza limiti verso tutti e infine anche giga senza limiti per navigare sul web ogni mese. Il prezzo riservato ai già clienti è di soli 7,99 € al mese.