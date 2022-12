Da domani 1° gennaio 2023 l’operatore WindTre metterà in palio, per tutti i clienti di rete mobile iscritti al programma di fidelizzazione WinDay, un concorso con il quale è possibile vincere un viaggio alle Maldive per due persone.

Sarà possibile partecipare al nuovo concorso dalle ore 00:00 del 1° Gennaio 2023 e fino alle ore 23:59 del 31 Gennaio 2023. Per poter accedere, è necessario che i nuovi iscritti a WinDay attivino l’offerta WinDay+ a pagamento, senza il primo mese gratuito. Scopriamo maggiori dettagli.

WindTre mette in palio un viaggio per due alle Maldive

L’opzione WinDay + a pagamento può essere attivata direttamente a 0,99 euro al mese, ottenendo tutti i vantaggi aggiuntivi disponibili per il servizio, compreso il concorso in questione. In alternativa, i clienti dell’operatore arancione possono attivare l’opzione con un primo mese gratis, che per la prima mensilità prevede solo 2 dei 4 vantaggi extra, mentre dal secondo mese in poi mette a disposizione il pacchetto completo al costo standard.

Nel mese di dicembre 2022 il premio in palio era un’automobile Mini Cooper e 40 buoni carburante da 50 euro l’uno. Con il nuovo regolamento di Gennaio 2023, invece, l’operatore metterà in palio un viaggio per 2 persone alle Maldive, dalla durata di 6 giorni e 7 notti, presso il Seaclub Style Athuruga Beach & Water Villa, all’interno dell’Atollo di Ari.

Per aderire al concorso di Gennaio 2023, avendo attiva la versione a pagamento del programma dell’operatore , i clienti interessati dovranno, durante il periodo di partecipazione, accedere alla sezione dedicata all’offerta dell’App WindTre, cliccare sull’icona “Winday” e accedere alla sezione “I tuoi Vantaggi +”, per poi cliccare sul tasto “partecipa” presente nel banner dedicato al concorso. Buona fortuna a tutti!.