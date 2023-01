Metal Gear Solid, nel 2023 ci sarà un'attesissima entrata

Il creatore di Metal Gear Solid e il direttore di Death Stranding, Hideo Kojima, e l’editore di Metal Gear Solid, Konami, si sono separati nel 2015 e da allora non c’è stata un’entrata principale nella famosa serie MGS (sebbene ci sia stata la non proprio eccezionale Metal Gear Survive nel 2018).

Metal Gear Solid: cosa accadrà nel corso dell’anno?

Anche se non c’è motivo di credere che Kojima e Konami si riuniranno presto, sembra che quest’ultimo stia preparando il ritorno a MGS in qualche modo. Il produttore di lunga data di MGS, Noriaki Okamura, ha scritto in un recente numero di Famitsu che il “2023 sarà un anno di molti annunci“, come riferito da Gematsu.

In questo speciale numero di fine anno di Famitsu, diversi sviluppatori e produttori giapponesi hanno scritto brevi anticipazioni su ciò che potrebbe riservare il 2023. È qui che Okamura ha anticipato che il 2023 sarà un anno di annunci per Konami Digital Entertainment. In particolare, ha detto che “Oltre all’edizione educativa di Momotaro Dentetsu annunciata lo scorso anno, il 2023 sarà un anno di molti annunci” e che la sua parola chiave per il 2023 è “atteso da tempo”, come segnalato da Gematsu.

Ora, questo potrebbe essere semplicemente il suo modo di dire che Konami, nel suo insieme, farà alcuni annunci e che forse alcuni di essi saranno attesi da tempo dai fan. Tuttavia, dato che è Okamura a dire questo, c’è motivo di credere che forse stia anticipando il ritorno alla serie MGS. Forse stiamo ottenendo un remake di uno dei giochi o forse una nuova entrata principale. Solo il tempo lo dirà.