PlayStation, solo per alcuni giorni il marchio offre videogame sotto i 3 euro

È Natale per tutti, e come di tradizione anche PlayStation ha deciso di fare un regalo ai suoi clienti di fiducia. Lo sappiamo, le feste sono quasi finite, ma per il noto marchio che identifica console da videogiochi, non finiscono mai. Pronti a scoprire quali videogame in saldo ci propone stavolta? Si tratta di prezzi che non superano i 2.50 euro!

PlayStation: tutte le promozioni di fine anno

Ci credete che PlayStation ha messo a disposizione alcuni videogame in sconto a meno di 2.50 euro? Beh, fareste bene a crederci.

Tra le proposte compaiono Skullgirls 2nd Encore a 2.49 euro oppure Anthem di BioWare a 2.09 euro, ma anche Duke Nukem 3D 20th Anniversary, DOOM e DOOM 2 Classic a 1.99 euro l’uno e DOOM 64 a 1.64 euro.

Rush VR costa invece 2.49 euro, WRC 6 FIA World Rally Championship è in promo a 1.49 euro, Oxenfree viene 1.99 euro mentre il bundle Oxenfree Game + Theme raggiunge i 2,39 euro. The Escapists è in saldo a 1.79 euro e The Incredible Adventures of Van Helsing III a 1,49 euro.

Old Man’s Journey ha un prezzo di 1.99 euro, Offroad Racing Buggy X ATV X Moto è in sconto a 1,99 euro mentre Slyde costa solamente 99 centesimi. Pumped BMX+ ha un modesto prezzo di 1,99 euro e 9 Shaolin Monkeys di 1.99 euro, Peaky Blinders Mastermind a 2.49 euro, Road Rage a 1.99 euro e Agents of Mayhem a 1.99 euro.

Come avete potuto notare non si tratta di una fake news fatta per attirare i lettori, si tratta piuttosto di un reminder che ci permette di cogliere al volo le migliori occasioni per PS4 e PS5.