Mercoledì, la famosa serie TV che ha spopolato in tutto il mondo, ha sbalordito le persone grazie anche alle doti di attrice di Jenna Ortega. Il suo ballo in uno degli episodi della prima stagione sembra essere diventato iconico e non è difficile imbattersi in utenti che caricano video sui social imitando la scena seguendo la medesima musica.

Nel 2022, lo show Her è diventato rapidamente una delle serie più popolari su Netflix. Jenna Ortega è la protagonista del nuovo show prodotto da Tim Burton e la prima stagione dello show, per chi se lo fosse perso, è disponibile su Netflix. Tutti gli spettatori sono stati colti di sorpresa dall’incredibile performance di danza dell’attrice, che è diventata rapidamente un meme su Internet e potrebbe aver avuto un impatto anche sul ghiaccio.

Kamilla Valieva è arrivata seconda ispirandosi a Mercoledì

La giovane pattinatrice russa Kamila Valieva ha vinto i Campionati russi di pattinaggio artistico con una performance ispirata a una serie di Tim Burton. Questa serie è servita da ispirazione per la sua performance vincente. La combinazione del tema musicale originale di Danny Elfman, “Goo Goo Muck” (la canzone scelta per la serie di Tim Burton), e di “Bloody Mary” di Lady Gaga (la canzone utilizzata da tantissime persone sui social media per ripetere il ballo di mercoledì) ha fatto sì che Kamila recitasse una performance davvero niente male quando si è recata in pista.

L’atleta ha copiato fedelmente le celebri routine di danza di Jenna Ortega, ma ha dato un tocco alla Mercoledì Addams facendo riferimento alla forza sovrumana e ai salti acrobatici di Mercoledì durante tutta la sua esibizione. Alla fine si è classificata al secondo posto, dietro a Sofia Akateva, nonostante il fatto che sia il pubblico che i giudici abbiano avuto molte cose da dire sulla decisione di Kamila e sulla sua performance.