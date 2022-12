Il canone Rai e la tassa automobilistica sono spesso considerati i due tributi più ‘sentiti’ in tutta Italia. Molti le pagano a malincuore, ma sono necessarie per evitare di vedersi recapitare bollette fiscali con tassi di interesse molto alti. Esistono però due metodi per ridurre questi due tributi.

Anche se non ci si può permettere di ridurre di molto uno dei due, qualsiasi risparmio si accumula nel tempo. Molte famiglie si trovano in difficoltà economiche che rendono difficile arrivare a fine mese. Anche voi potete farcela nel competitivo mondo degli esperti di risparmio se imparate questo piccolo segreto. Se volete evitare legalmente di pagare il canone Rai e la tassa automobilistica, potete scegliere un metodo e mantenerlo, oppure modificare radicalmente il vostro stile di vita.

Canone Rai e Bollo auto, esistono alcuni sconti

Ci sono casi in cui trascuriamo modi semplici per risparmiare sui costi, nonostante la loro vicinanza. Per quanto riguarda la tassa automobilistica, ad esempio, un trucco molto semplice può fare la differenza. Non solo potrete pagare questa tassa a un’aliquota ridotta, ma non dovrete nemmeno preoccuparvi di essere sommersi da cartelle esattoriali e more in caso di mancato pagamento.

È possibile impostare l’addebito diretto nella pratica. Se lo fate, potete risparmiare il 20% sull’importo totale della tassa automobilistica che dovete alla regione in cui vivete. Iniziate subito a risparmiare scoprendo se la vostra regione partecipa a questo programma. Tuttavia, se volete evitare di pagare il canone TV, dovete presentare il modulo di esenzione dal canone Rai. L’Agenzia delle Entrate precisa che la dichiarazione sostitutiva può essere presentata da chiunque, anche da chi possiede un contratto di fornitura di energia elettrica ma non possiede un televisore.

Per passare alla TV in streaming, è necessario sbarazzarsi di tutti gli apparecchi dotati di sintonizzatore TV che già si possiedono. Ray Play e Mediaset, che trasmettono tutti i programmi dei canali in chiaro e in diretta, sono solo due esempi dell’abbondante materiale a cui si può accedere su dispositivi mobili e schermi intelligenti.