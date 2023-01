Euronics inizia nel miglior modo possibile il nuovo anno, in questi giorni ha infatti deciso di lanciare una delle campagne promozionali più invitanti di sempre, con al suo interno prodotti economici dal risparmio quasi assicurato, anche se comunque appartenenti alla fascia altissima.

Il volantino è ricchissimo di occasioni da non lasciarsi assolutamente sfuggire, i prodotti sono economici e disponibili per ogni singolo consumatore in Italia, ciò sta a significare che gli acquisti potranno naturalmente essere completati a prescindere dalla provenienza territoriale, e saranno raggiungibili da ogni singolo consumatore.

Euronics, attenzione a questi sconti, sono da pazzi

Con Euronics non si scherza, i migliori prodotti di casa Samsung sono disponibili a prezzi inediti ed esclusivi, garantendo così all’utente finale un livello di risparmio quasi mai visto prima in Italia. Si parte, come al solito del resto, dai foldable più richiesti del momento, quali sono Galaxy Z Flip4, disponibile a 899 euro, ma anche un buonissimo Galaxy Z Fold4, più costoso del precedente, data la richiesta finale di 1679 euro.

Gli amanti di modelli più tradizionali troveranno soddisfazione nel sapere che è possibile acquistare un Galaxy S22 Ultra 5G, il cui prezzo è comunque di 949 euro, come anche di un Galaxy S22 classico o tradizionale, in vendita nel medesimo periodo a soli 799 euro. Tutti questi prodotti sono affiancati anche da modelli più economici, quali possono essere Galaxy A23 o Galaxy A53, disponibili rispettivamente a 279 e 369 euro.