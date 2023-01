Il volantino Esselunga dedicato al nuovo anno è assolutamente incredibile, tutti gli utenti sono ben felici di avere l’occasione di mettere le mani su prodotti di livello assoluto, spendendo nel complesso cifre decisamente inferiori al normale.

Il risparmio è dietro l’angolo per un numero sempre crescente di consumatori in Italia, i prezzi sono da considerarsi attivi in ogni negozio sul territorio, oltre a questo sono anche comprensivi di garanzia di 24 mesi, che riesce a coprire i difetti di fabbrica, e tutti gli smartphone sono distribuiti in maniera completamente sbrandizzata.

Ecco le nuove offerte Amazon del 2023, le trovate in esclusiva sul canale Telegram di Tecnoandroid con tantissimi codici sconto gratis.

Esselunga, nuovi sconti assurdi per tutti i gusti

Un risparmio inedito ed esclusivo vi attende proprio in questi giorni da Esselunga, gli utenti sono veramente felici dell’occasione messa a disposizione dall’azienda, con numerosi prodotti di ottimo livello in fortissima promozione. Tra questi spiccano sicuramente i modelli di casa Apple, i quali sono rappresentati dai bellissimi iPhone 13, in vendita a 798 euro, oppure anche iphone 12, il cui prezzo non va comunque a superare i 679 euro.

Coloro che invece vorranno mettere le mani su un dispositivo con sistema operativo Android, dovranno indubbiamente accontentarsi di prodotti molto più economici, rappresentati dai vari Realme C31, Motorola Edge 20, Galaxy A33, Galaxy A13, Galaxy A23, Oppo A96 o anche Redmi 10C. Tutti i dispositivi sono commercializzati, come anticipato, alle classiche condizioni di vendita, che sono composte da garanzia di 24 mesi ed anche no brand, quindi aggiornamenti di sistema molto tempestivi inviati dal produttore stesso.