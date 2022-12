WhatsApp scompare da tantissimi smartphone a partire dal 2023, la lista

Siamo abituati ormai ogni anno a vedere WhatsApp pronta a salutare alcuni modelli. Il supporto della celebre applicazione infatti con una cadenza che si ripete ogni 365 giorni, mette fuori una lista di smartphone più o meno famosi. Questa volta l’elenco è davvero pieno, con oltre 47 dispositivi mobili prodotti da colossi veri e propri che tutti conoscono e di cui tutti hanno un dispositivo in tasca.

Chiaramente si tratta di smartphone abbastanza datati, ma non è da escludere che qualcuno, magari non troppo dedito al cambio telefono frequente, sia ancora in possesso di uno di questi telefoni.

WhatsApp, questa è la lista piena di dispositivi che a partire dal 2023 non funzioneranno più con la celebre applicazione di messaggistica