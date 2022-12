Vodafone, il 2023 sarà folle con le due offerte Silver da 200GB in 5G

Siamo ormai alla fine dell’anno e a quanto pare le persone stanno valutando gli ultimi acquisti da ultimare per poter trascorrere quanto resta degli ultimi giorni di feste che si prospettano davanti al loro cammino. Più utenti hanno deciso di trascorrere le feste in famiglia, magari risparmiando qualche euro in un anno che è stato molto travagliato dal punto di vista delle spese. Secondo quanto riportato inoltre tantissime persone avrebbero finito col cambiare anche il gestore mobile di telefonia, proprio perché questo risultava molto più costoso rispetto a quando era stata sottoscritta la promozione. Chiaramente tale discorso riguarda un po’ tutti i gestori, i quali sono in balia di una diminuzione dei prezzi portata avanti soprattutto da quelli che oggi vanno definiti come provider virtuali.

Al fine di contrastare queste vere e proprie armate che un tempo non rivestivano tutta questa importanza, i gestori come Vodafone hanno deciso di optare per delle grandi proposte. L’azienda colorata di rosso infatti schiera in campo due promozioni mobili eccezionali, le quali hanno lo stesso nome ma che variano per quanto concerne i contenuti ed il prezzo.

Vodafone, le promozioni migliori arrivano fino a 200 giga in 5G: ecco la nuova gamma Silver

Tutti sapevano che Vodafone sarebbe ritornata alla carica durante quest’ultimo periodo con delle offerte di livello. A quanto pare ciò è accaduto realmente, con le due nuove promo della gamma Silver.

La prima offre ogni mese al prezzo di soli 7,99 € un quantitativo di minuti senza limiti verso tutti, messaggi senza limiti ma soprattutto 150 giga in 5G per navigare sul web.

La seconda offerta che costa 9,99 € invece, oltre a minuti ed SMS senza limiti, offre la possibilità di avere 200 giga in connessione 5G.