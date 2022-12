L’operatore Vodafone Italia, nonostante sia ormai terminato l’anno non si arresta e anche in questi ultimi giorni del 2022 continua a proporre nuove offerte.

Oggi vogliamo parlarvi delle offerte Silver e Bronze, attualmente proposte ad un prezzo molto interessante. Ricordiamoci insieme cosa prevedono.

Vodafone propone Silver e Bronze ad un prezzo super

Per un periodo di tempo, salvo cambiamenti, dal 24 dicembre 2022 è ritornata disponibile in commercio Vodafone Bronze a 9,99 euro al mese verso alcuni determinati operatori. Continua ad essere disponibile l’offerta Silver al prezzo di 7,99 euro al mese.

Vi ricordo che la prima comprende minuti illimitati di traffico voce verso tutti i numeri nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali, 50 Giga di traffico internet mobile in 4G e servizi standard inclusi. Questa è attivabile in versione operator attack per i nuovi clienti Vodafone che provengono da Kena, Vianova Mobile (Welcome Full), Bladna Mobile, BT Enia Mobile e Optima Mobile.

L’offerta Silver comprende invece minuti illimitati di traffico voce verso tutti i numeri nazionali, bundle di chiamate internazionali dall’Italia, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 100 Giga al mese di traffico internet mobile in 4G e servizi standard inclusi a 5 euro per il primo mese. Dal secondo mese il cliente paga il costo di rinnovo a 7,99 euro con addebito su credito residuo. Esiste anche un’altra versione della Silver che comprende 200 Giga invece che 100 a 9,99 euro al mese.