TIM batte Vodafone con le Wonder a 7 euro al mese con 100GB in 5G

TIM ha deciso di scendere in campo con delle offerte che molto probabilmente metteranno in netta difficoltà le aziende con prezzi più bassi. I prezzi infatti sono stati più o meno pareggiati mentre la qualità resta unica per quanto concerne il celebre gestore italiano. Le promozioni da scoprire sono due e fanno parte della nuova linea che prende il nome di Wonder.

TIM, ora sono nate due nuove offerte che fanno parte della stessa linea: al loro interno ci sono fino a 100 giga in 5G

TIM è una delle aziende più navigate nel settore e sta dimostrando di avere dalla sua le migliori opportunità rapportate alla convenienza e alla qualità. Sono due le offerte che stanno facendo girare la testa a più persone portandole molto probabilmente alla scelta finale di voler rientrare. Le due nuove Wonder hanno dalla loro parte infatti minuti ed SMS in quantità oltre a giga per tutti.

La prima, la Wonder Five, consente a tutti di poter portare a casa un offerta conveniente e prestante dal punto di vista dei contenuti. Al suo interno ci sono infatti minuti senza limiti per poter telefonare chiunque ogni giorno, 1000 messaggi verso tutti i gestori e infine anche 70 giga per navigare sul web utilizzando la grande qualità del 5G di TIM. Il prezzo è di soli 7,99 euro al mese.

La seconda promo della famiglia, la Wonder SIX, include al suo interno ancora più contenuti. Ci sono infatti anche qui minuti senza limiti con 1000 SMS, ma i giga diventano 100, sempre in 5G. Il prezzo corrisponde a soli 9,99 euro al mese per sempre.