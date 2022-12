TIM Wonder Five e Six con 7 euro al mese e 100GB in 5G

Questo è ciò che pensano gli utenti, i quali però hanno notato anche un po’ di malleabilità in più rispetto al passato da parte dei grandi colossi. Quelli che hanno dato vita al cosiddetto valzer durante gli ultimi anni sono sicuramente i gestori virtuali, i quali sono così riusciti a tirare dentro anche i provider più blasonati, i quali così hanno cominciato a capire cosa significasse rendere tutto più semplice al pubblico. TIM però risponde presente e controbatte con le sue migliori offerte del momento.

TIM: le due nuove Wonder hanno distrutto la concorrenza a colpi di giga e minuti senza limiti

TIM nell’ultimo periodo ha dimostrato di non temere affatto la concorrenza, la quale infatti non può fare altro che indietreggiare di fronte alle due nuove offerte lanciata dal provider italiano per eccellenza.

Si tratta della nuova famiglia Wonder, la quale al suo interno vanta tanta qualità ma soprattutto tanta quantità. Le due promozioni differiscono tra loro per quanto riguarda il nome visto che si chiamano rispettivamente Five e Six. La prima delle due e consente al pubblico di avere dalla sua parte minuti senza limiti verso qualsiasi tipo di gestore, 1000 SMS verso tutti e soprattutto 70 giga di connettività Internet in 5G. Il prezzo mensile corrisponde a soli 7,99 € al mese.

La seconda offerta è praticamente uguale solo che permette al pubblico di avere 100 giga in 5G per navigare sul web al prezzo di 9,99 € al mese.