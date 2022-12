Expert riguadagna molte posizioni nella classifica di gradimento dei migliori rivenditori di elettronica del nostro paese, con il lancio di un volantino che vuole racchiudere al proprio interno i prodotti migliori del mese, con prezzi economici ed alla portata di ogni consumatore.

Gli acquisti, ad ogni modo, possono tranquillamente essere completati nei negozi fisici, senza distinzioni o vincoli territoriali, con l’aggiunta diretta del sito ufficiale, sul quale comunque si possono trovare i medesimi sconti, con la possibilità di ricevere la merce presso il domicilio, previo il pagamento di un piccolo plus per la consegna.

Expert, a sorpresa i migliori sconti dell’anno

Gli sconti di Expert sono perfetti per riuscire a risparmiare al massimo delle proprie possibilità, gli utenti si ritrovano indubbiamente a poter spendere poco anche sull’acquisto di smartphone, sebbene nella maggior parte dei casi siano legati alla fascia media della telefonia mobile. Il più costoso dell’intera selezione di Expert è infatti l’Oppo Find X3 Neo, il cui prezzo si aggira attorno ai 499 euro.

Nel mentre sono disponibili tantissimi altri modelli molto più economici, quali possono essere comunque Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G, un nome lunghissimo per descrivere un prodotto eccellente in vendita a 299 euro, passando anche per Realme 10, Oppo Reno8 Lite, Galaxy A04s, Realme C30, TCL 30e, Motorola Moto E20, Galaxy A53 ed anche Honor Magic 4 Lite. Tutti questi modelli sono in vendita ad una cifra che non supera i 339 euro richiesti per il Reno8 Lite.