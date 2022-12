Euronics è una delle aziende maggiormente in grado di mettere a disposizione degli utenti le migliori campagne promozionali del periodo, data infatti la presenza all’interno del volantino di prodotti decisamente scontati e dal risparmio assicurato.

I prezzi della soluzione corrente sono assolutamente convenienti, i consumatori possono davvero pensare di spendere pochissimo, a prescindere dalla categoria merceologica o dal prodotto effettivamente selezionato. In parallelo, ricordiamo che gli sconti sono da considerarsi attivi in ogni singolo negozio, senza differenze di alcun tipo.

Premete qui e ricevete gratis le offerte Amazon esclusive, con prezzi quasi gratis, disponibili solo per gli iscritti al canale Telegram ufficiale.

Euronics, attenzione alle offerte di fine anno

I prodotti migliori sono in promozione da Euronics, con la recente campagna promozionale gli utenti si ritrovano a poter fronteggiare prezzi veramente bassissimi anche acquistando un dispositivo di casa Samsung. Osservando da vicino il volantino notiamo infatti la disponibilità di alcuni terminali di fascia medio-bassa, quali possono essere Galaxy A23 5G, in vendita a 279 euro, oppure anche Galaxy A53, il cui prezzo è di 369 euro.

Salendo di livello si incrociano poi il Galaxy S22, che può essere acquistato a partire da 779 euro, ma anche il Galaxy S22 Ultra 5G, il top di gamma assoluto di questo 2022, in vendita con un prezzo di partenza di 949 euro. A completare la selezione troviamo infine i foldable, dispositivi che presentano un display flessibile, in vendita a 899 euro per quanto riguarda il Flip4, fino a salire a 1679 euro per lo Z Fold4. Tutti i modelli in questione sono disponibili in esclusiva assoluta nei punti vendita Euronics.