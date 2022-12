Se il 2022 è stato un vero e proprio anno da incubo per gli italiani alle prese con i rincari legati alle bollette gas e luce, questi ultimi giorni dell’anno ed in prospettiva le prime settimane del 2023 fanno intravedere qualche spiraglio di luce in fondo al tunnel. Seppur in maniera parziale, infatti, sono a breve attesi alcuni sgravi sui prezzi delle componenti energetiche.

Bollette, l’ultimo rincaro dell’anno per il gas

La migliore notizia arriva per la componente energia elettrica. Le prossime bollette degli italiani, infatti, potranno essere sino al 25% più leggere rispetto ai costi relativi al periodo tra ottobre e novembre.

Lo scenario, invece, non cambia, ma anzi si complica ancor di più per quanto concerne la componente gas. In questa circostanza, infatti, sono attesi ulteriori rincari sui costi mensili sino al 20% rispetto ai prezzi delle fatture di novembre ed ottobre.

In base ai calcoli degli analisti, questo periodo natalizio potrebbe essere costato alle famiglie italiane (il calcolo è stato basato su una famiglia tipo di quattro persone) ben 160 euro euro per il gas e circa 120 euro per la luce. Ciò al netto delle pratiche di risparmio energetico messe in atto da ogni singolo nucleo domestico.

A partire dal 1 gennaio entreranno in scena i 21 miliardi che il Governo Meloni ha previsto in legge di bilancio contro il caro bollette. Queste risorse che andranno ad impattare sulle componenti extra delle bollette dovrebbero essere utili a coprire il periodo invernale, sino a marzo, quando presumibilmente saranno previste nuove risorse da mettere in campo.