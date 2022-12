WindTre propone l’ultimo sprint del 2022. In prospettiva della fine dell’anno, il gestore arancione non vuole farsi cogliere impreparato nel campo della telefonia mobile ed assicura a tutti gli abbonati una serie di tariffe estremamente vantaggiose. L’obiettivo di WindTre è quello di rilanciare la sfida ad Iliad, anche grazie alla promozione Go Unlimited Star+.

WindTre regala Giga senza limiti per la fine del 2022

La WindTre Go Unlimited Star+ in questa parte conclusiva del 2022 si conferma la migliore opzione nel campo della telefonia mobile. Gli utenti che optano per questa tariffa, infatti, avranno consumi pressoché senza limiti con la garanzia dei costi più economici del mercato.

Nel dettaglio, la promozione di WindTre prevede Giga senza limiti per la connessione di rete con le linee 4G, SMS da inviare a tutti i numeri della rubrica ed anche telefonate senza limiti verso tutti. Il costo per il rinnovo di questa promozione sarà pari a 7,99 euro ogni mese.

La Go Unlimited Star+ rappresenta una soluzione davvero efficace per gli utenti, anche grazie ad una serie di extra. Ad esempio, gli abbonati potranno beneficiare di costo bloccato nel semestre successivo all’attivazione della SIM. Il provider si impegna, quindi, a non applicare rimodulazioni sulle soglie di consumo e soprattutto sui prezzi per un periodo pari a sei mesi.

La quota di attivazione per la sottoscrizione di tale tariffa e per l’acquisto della SIM resta di 10 euro. Gli utenti dovranno però altresì effettuare la portabilità del numero da linee TIM, Vodafone ed Iliad o l’apertura di una nuova rete con nuovo numero.