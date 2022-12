Questi sono gli ultimi giorni da dedicare allo shopping di fine anno. Confermando una delle tendenze del recente passato, sempre più italiani in questo 2022 hanno scelto i marketplace online per acquistare i classici regali per amici, parenti e conoscenti. Risulta particolarmente strategico, in tale circostanza, l’utilizzo di un sistema di pagamento efficace e sicuro come PayPal.

PayPal, le truffe legate allo shopping di fine anno

Al netto delle norme di sicurezza previste dalla piattaforma, però, quando si utilizza PayPal gli utenti non possono far venir meno la loro attenzione. Specialmente in questo pericolo particolarmente caldo per gli acquisti, gli hacker sono pronti a sfruttare ogni minima disattenzione da parte degli utenti. Se PayPal di suo garantisce ampia difesa contro ogni tentativo di truffa o spionaggio, il phishing a danno degli utenti è un qualcosa che può essere difficilmente contrastato.

Molti iscritti alla piattaforma, proprio in queste ore, sono stati intercettati per mezzo mail o per mezzo SMS da alcune comunicazioni in cui si annunciava l’accredito sui conti PayPal di una cifra molto alta, interno ai 1000 euro.

Questa comunicazione è ovviamente fasulla ed è il frutto di un attacco phishing da parte dei cybercriminali. Gli hacker vogliono infatti attirare l’attenzione delle potenziali vittime, indirizzare queste ad un link fasullo di loro creazione per l’accesso alla piattaforma virtuale e da qui rubare i dati riservati dei clienti PayPal.

Gli utenti che cadono in queste truffe, specialmente coloro che condividono le informazioni d’accesso a PayPal, rischiano seriamente di perdere gran parte dei risparmi presenti sui conti correnti e anche sulle carte di credito.