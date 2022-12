The Witcher, si torna a parlare della serie e stavolta spuntano gli spoiler

Niente più castelli in aria, ora si fa sul serio. Ricordate quando durante la prima quarantena parlavamo della serie di Netflix denominata The Witcher? La perla del 20 dicembre 2019 uscì con presunzione sull’elenco della piattaforma facendo parlare molto di sé, e oggi, per ironia della sorte (dopo tre anni esatti) si discute dell’arrivo di una sua terza stagione.

The Witcher: scoperta l’ambientazione e il nome del primo episodio

Dobbiamo essere sinceri, al momento non si hanno ancora molte notizie sul ritorno di The Witcher. Ciò che sappiamo però è che la serie prenderà spunto da Il Sangue degli Elfi, primo romanzo del ciclo di Andrzej Sapkowsk. Nella terza stagione ci saranno anche le “rovine di Shaerrawed“, come riportato da Entertainment Weekly. Quanto ail titolo del primo episodio.. beh, per questo dovete aspettare ancora qualche riga.

Lauren Hissrich, showrunner di The Witcher, ha raccontato: «Il set è uno dei più grandi che abbiamo mai fatto prima. Ogni ripresa conserva degli effetti visivi particolari e molti colpi di scena. Presto assisteremo ad un combattimento realizzato grazie agli schermi blu. Ci è voluto davvero tanto tempo per ottenere l’ambientazione giusta, ma penso che sia veramente importante per la storia».

A proposito, quale sarà la location? Si parla di Shaerrawedd. Hissrich ha poi parlato del ritiro di Geralt di Rivia con tanto di sostituzione da parte di Liam Hemsworth. Gli spoiler si concludono con: “Il tempo della guerra ci ha dato tanti grandi eventi, colpi di scena, momenti fondamentali per i personaggi, grandi rivelazioni su un grande male”.