I giocatori stanno attendendo con ansia di tornare a giocare a The Witcher 3: Wild Hunt. Il titolo ha fatto il proprio debutto nel 2015 ma, nelle prossime ore, riceverà un nuovo aggiornamento per diventare a tutti gli effetti un titolo next-gen.

Per la gioia degli utenti, gli sviluppatori di CD Projekt RED hanno condiviso il changelog completo delle novità in arrivo. Sebbene i cambiamenti più importanti riguardino il comparto grafico del titolo, non mancano le sorprese.

Infatti, oltre agli update tecnici, su The Witcher 3: Wild Hunt arriveranno anche alcuni contenuti addizionali per il gameplay. In particolare, gli sviluppatori si sono ispirati alla serie Netflix dedicata a Geralt Di Rivia per creare i nuovi oggetti.

Il nuovo grande aggiornamento per The Witcher 3: Wild Hunt introdurrà anche i costumi e le armi utilizzate da Henry Cavill nella serie di Netflix

Gli sviluppatori hanno aggiunto numerose missioni secondarie che permetteranno di ottenere ricompense ispirate alla serie The Witcher di Netflix. Entrando maggiormente nello specifico, la missione In The Eternal Fire’s Shadow presente a Velen permetterà di sbloccare alcune ricompense.

Inoltre, gli sviluppatori hanno aggiunto una versione alternativa del Dandelion e un set della armature di Niflgaard ispirate alla serie TV di Netflix. È possibile abilitare questa opzione dal menù dedicato al gameplay.

Grazie a questi piccoli ma importanti cambiamenti, sarà possibile creare un Continente del tutto simile a quello visto in TV. Inoltre, le armi e le armature ispirate a quelle di Henry Cavill non saranno solo belle da guardare ma avranno poteri unici, rendendole dei veri e propri oggetti da collezione.