Di informazioni sui Galaxy S23 di Samsung ne sono emerse a palate ma nessun dettaglio proveniva direttamente dalla diretta interessata. Il design e la scheda tecnica trapelati in rete nel corso dei mesi scorsi sono stati frutto di ipotesi provenienti da leaker e analisti esperti che hanno permesso di immaginare come potrebbero essere i dispositivi Samsung in arrivo. Le ultime immagini condivise in rete dal portale 91mobiles si rivelano maggiormente affidabili. Le foto emerse sono, infatti, le immagini promozionali che Samsung potrebbe sfruttare dopo il lancio ufficiale dei top di gamma.

Samsung Galaxy S23: immagini e ultime novità sulla scheda tecnica!

Samsung potrebbe fissare il suo Galaxy Unpacked per il 1° febbraio 2023 e quindi dare il via alle vendite tra il 10 e il 17 febbraio. L’attesa, dunque, è giunta quasi al termine ma la curiosità sull’arrivo dei tre dispositivi è stata ormai placata per via delle numerose informazioni trapelate in rete. Le ultime sono forse le più ufficiali e provengono direttamente da una fonte interna, la quale ha reso note quelle che saranno le immagini promozionali dei Galaxy S23 + e Galaxy S23 Ultra.

Sui due dispositivi si è espresso ancora una volta anche il leaker Ice Universe, secondo il quale il Samsung Galaxy S23+ e il Galaxy S23 Ultra saranno gli unici a supportare la ricarica rapida a 45W. Inoltre, tra gli aggiornamenti in arrivo, secondo la fonte Ahmed Qwaider, vi saranno nuovi sistemi di raffreddamento capaci di migliorare le prestazioni dei tre dispositivi.

L’emergere delle immagini promozionali permette di affermare che il lancio dei tre top di gamma è ormai alle porte e che Samsung potrebbe presto annunciare la data ufficiale del suo Galaxy Unpacked. La vicinanza al debutto comporterà l’arrivo giornaliero di nuove anticipazioni sulla scheda tecnica e il design dei dispositivi, anche se gran parte delle informazioni sono ormai più che note.