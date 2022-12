Anche nel periodo successivo alle festività di Natale la Postepay rappresenta una soluzione estremamente vantaggiosa per gli italiani. Effettuare un acquisto nei negozi sul territorio, ma anche effettuare un acquisto nei diversi marketplace online, può essere ancora più conveniente con la carta di credito ricaricabile di Poste Italiane. Ancora per qualche settimane, infatti, il gruppo garantisce ai suoi clienti l’accesso ad un ricco programma di rimborsi.

Postepay, rimborsi sugli acquisti sino a fine anno

Il cashback di Postepay prosegue anche in vista di fine 2022. Il programma prevede il rimborso di 1 euro per gli utenti che effettuano con la carta acquisti negli store sul territorio dal valore di 10 euro o più. Ogni giorno, i clienti di Poste Italiane possono accumulare sino a 10 euro in valore di cashback.

I possessori della carta che desiderano partecipare a quest’iniziativa devono soltanto scaricare l’apposita app ufficiale di Postepay disponibile sia sul Google Play Store di Android sia sull’App Store di iPhone. Per ricevere il rimorso sugli acquisti sarà necessario al tempo stesso utilizzare il codice QR presente nell’app. Proprio il codice dovrà essere mostrato agli esercenti nel momento degli acquisti.

Poste Italiane ha previsto una lista molto ampia di negozi partner per il cashback di Postepay, una lista che prevede brand della moda, dell’hi-tech e di molto altro.

In seguito al vantaggioso programma di Stato del cashback, cancellato oramai da due anni, questa soluzione rappresenta un’occasione davvero unica per tutti gli italiani. In base alle attuali direttive Poste Italiane ha prorogato la speciale iniziativa sino al 31 Gennaio 2023.