Iliad ha 150GB da offrire agli utenti con un regalo folle solo oggi

Sembrerà strano ma diverse promozioni mobili riescono ancora a resistere nonostante i tempi siano abbastanza difficili. I gestori stanno provando a mettersi nei panni degli utenti italiani che non modo nell’altro vogliono provare a risparmiare quanti più soldi possibili. L’obiettivo è quindi sempre lo stesso, ovvero quello di avere tutto ma allo stesso tempo senza dover spendere troppi soldi.

Col tempo tutti hanno imparato che la volontà del pubblico va rispettata e proprio per questa ragione bisogna prendere in considerazione svariate opportunità offerte anche da gestori che a primo impatto potrebbero essere decretati come minori. Si tratta dei provider virtuali, i quali sono riusciti ad impensierire anche un colosso come Iliad che però non tira i remi in barca.

Iliad propone ancora una volta la sua offerta da 150 giga con il 5G gratis, il prezzo è di soli 9,99 € al mese

Dopo aver visto durante lo scorso mese le offerte di Iliad a capo delle quali c’era quella da 120 giga, sembra che la situazione ora sia addirittura migliorata. Il gestore mette di nuovo in campo tutte le sue migliori offerte, le quali infatti ad oggi risultano praticamente identiche ad alcuni mesi fa.

In particolare è ritornata a far paura quella vecchia promozione che include al suo interno quasi il numero massimo di contenuti che il gestore abbia mai lanciato. Si tratta dell’offerta denominata Giga 150, la quale già rende bene l’idea riguardo ai suoi contenuti. Il prezzo di vendita resta di 9,99 € al mese per sempre per chi la sceglie, con il 5G che è gratuito. Al suo interno ci sono minuti senza limiti verso tutti i gestori con SMS senza limiti e 150 giga per navigare sul web ogni mese.