Una marea di offerte vi attende da Esselunga, rappresentativa di una campagna promozionale che vuole segnare un fondamentale punto di svolta per gli utenti che vogliono cercare di risparmiare al massimo, senza mai preoccuparsi di ciò a cui andranno in contro.

Il volantino rispecchia alla perfezione le attuali richieste della community, poiché i prezzi sono bassi e convenienti, riuscendo a coinvolgere non solo gli smartphone, ma anche tutta la tecnologia in generale, con una serie di offerte mirate e specifiche su prodotti di ottimo livello generale.

Esselunga, le offerte del volantino sono davvero uniche

La campagna promozionale di Esselunga parte con l’affondare i denti nel mondo Apple, in particolare risultano essere acquistabili due modelli decisamente richiesti dal pubblico: iPhone 13, disponibile a 798 euro, ma anche iPhone 12, il cui prezzo è di 679 euro. Entrambi sono no brand e nella variante da 128GB, la quale è comunque la più economica fra tutte.

Sono altresì disponibili modelli decisamente più economici, quali possono essere Oppo A96, Redmi 10C, Galaxy A13, Redmi Note 11, galaxy A23, realme C31, Nokia c2, Motorola Edge 20 e anche Galaxy A33. I prezzi sono da considerarsi validi ancora per pochi giorni, salvo esaurimento anticipato delle scorte a disposizione nei vari negozi fisici, ricordiamo comunque che potrebbero terminare prima del previsto, per questo si consiglia caldamente di prendere il più rapidamente possibile una decisione, in modo da non restarne definitivamente tagliati fuori.