Solo oggi da Mediaworld è stata attivata una campagna promozionale di tutto rispetto, la perfetta occasione per riuscire a godere di un risparmio che nessun altro pare essere in grado di offrire, ed al cui interno si possono trovare prezzi molto più bassi del normale.

Spendere poco con MediaWorld è assolutamente alla portata di tutti, il volantino raccoglie tutte le migliori occasioni, con la possibilità comunque di godere di un risparmio decisamente elevato. Gli acquisti, come sempre accade nel momento in cui parliamo dell’azienda, sono da completare sia recandosi in negozio, che affidandosi al sito ufficiale, dove sarà possibile trovare anche la consegna a domicilio (spesso però a pagamento).

MediaWorld, una sorpresa incredibile per tutti

Gli sconti tech di Mediaworld, pensati in occasione delle festività natalizie, provano in tutti i modi a distogliere l’attenzione degli utenti dalle dirette concorrenti, sebbene comunque siano legati a smartphone di base molto costosi. In particolare segnaliamo la presenza di un bellissimo Galaxy S22 Ultra 5G, il cui prezzo è di 1023 euro (rispetto ai 1279 euro di listino), passando anche per il recentissimo iPhone 14, lanciato proprio a Settembre, disponibile a 946 euro (contro i 1029 euro di listino).

Gli utenti che invece vogliono cercare di acquistare uno smartphone di brand differenti, sempre restando nella fascia alta, potranno decidere di affidarsi a xiaomi 12 pro, il cui prezzo è di 1079 euro, oppure la variante più economica, la serie Xiaomi 12T Pro, in vendita a 764 euro. All’interno del medesimo volantino non mancano comunque molte altre occasioni per spendere poco, per questo motivo consigliamo caldamente di aprire quanto prima il sito ufficiale.