Android regala sul Play Store giochi e app gratis: 10 titoli a pagamento oggi free

Le offerte di oggi che riguardano il mondo Android arrivano per quanto concerne le varie applicazioni e giochi che solo per qualche giorno risulteranno gratis. Si tratta infatti di contenuti a pagamento che eccezionalmente diventeranno gratuiti per chi vorrà scaricarli all’interno del Play Store di Google. Proprio in basso potete trovare la lista completa con tutti i link per il download ufficiale.

Ci sono numerose offerte che riguardano il mondo Android ma sono ancora di più quelle che potete trovare su Amazon soprattutto se avete i mezzi giusti. Il primo in assoluto può essere certamente il nostro canale Telegram ufficiale, all’interno del quale ci sono già 71 mila utenti che ogni giorno possono sfruttare le migliori soluzioni di Amazon. Clicca qui per accedere gratis sfruttare anche le decine di codici sconto che arrivano ogni giorno.

Android: tutte le app a pagamento che diventano gratis oggi sono eccezionali, ecco la lista con tutti i titoli disponibili

Qui in basso c’è una lista molto folta di applicazioni e giochi che potete scaricare gratuitamente ma solo per questa giornata. Ovviamente vi consigliamo di farlo nel più breve tempo possibile prima che i titoli gratuiti in questione ritornino a pagamento.