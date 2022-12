Per le festività natalizie di fine 2022 anche l’operatore telefonico italiano TIM ha deciso di proporre qualcosa di speciale per tutti i suoi clienti. In particolare, l’operatore ha reso disponibile la nuova promo denominata “Promo Rush Natale”. Con quest’ultima, alcuni clienti selezionati avranno l’opportunità di attivare ad un costo ridotto alcune opzioni aggiuntive alle proprie offerte comprendenti giga senza limiti anche con connettività 5G.

TIM, con la Promo Rush Natale giga illimitati anche con connettività 5G

Per Natale l’operatore telefonico italiano ha deciso di proporre la nuova Promo Rush Natale. Quest’ultima, come già accennato, è stata proposta ad alcuni già clienti di TIM la nuova Promo Rush Natale che permetterà di avere delle opzioni aggiuntive alla propria offerta ad un prezzo super conveniente.

Una di queste opzioni aggiuntive è TIM Giga Illimitati 5G. Ad un costo di soli 4,99 euro al mese, gli utenti avranno a disposizione giga pressoché illimitati anche con connettività 5G e ad una velocità massima fino a 2 Gbps in download e 150 Mbps in upload. Oltre a questo, non è previsto alcun costo di attivazione.

Oltre a questa, sono poi disponibili ulteriori opzioni aggiuntive da poter attivare. Tra queste, c’è ad esempio Giga Illimitati Green e Giga Illimitati Red. In questo caso, gli utenti avranno a disposizione giga illimitati con connettività 4G con una velocita massima fino a 30 Mbps in download ad un costo aggiuntivo di soli 1,99 euro al mese. Vi ricordiamo comunque che la Promo Rush Natale proposta dall’operatore telefonico TIM sarà disponibile soltanto fino al prossimo 8 gennaio 2023.