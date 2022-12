TIM nel corso di questi ultimi giorni che mancano al Natale vuole lanciare la volta finale per le sue tariffe legate alla telefonia mobile. Nel dettaglio, il gestore italiano vuole garantire ampia concorrenza a Iliad, WindTre o Vodafone, ossia i principali rivali in questo settore strategico delle comunicazioni.

TIM, le migliori occasioni low cost in vista del Natale

La ricaricabile più vantaggiosa per i clienti di TIM è certamente la Gold Pro. I clienti che decidono di attivare questo piano di visione avranno a loro disposizione un ticket che prevede 70 Giga per navigare in rete con le velocità del 4G e – previa pagamento di una quota extra – anche con la tecnologia del 5G. Le telefonate senza limiti saranno incluse, per un costo finale di 7,99 euro ogni mese.

Insieme alla Gold Pro, gli utenti di TIM potranno anche attivare la Steel Pro. Questa ricaricabile prevede 50 Giga per navigare in rete con le stesse condizioni di cui prima, chiamate senza limiti verso tutti e SMS da inviare a chiunque. Il prezzo sarà di soli 6,99 euro ogni trenta giorni.