Netflix a Natale da record con 5,49 euro al mese e con una Serie TV in particolare

Mercoledì. No, non è un giorno della settimana ma la serie TV che sta spopolando su Netflix insieme ai soliti film ricorrenti in questo periodo. La piccola della famiglia Addams ha attratto grandi e piccini e a quanto pare lo farà ancora.

Netflix, un nuovo abbonamento costa solo 5,49 euro a mese ma nasconde una novità amara per chi lo sottoscrive

Dopo aver capito che Netflix sta continuando a dominare soprattutto grazie ad alcuni contenuti del momento, è arrivata anche la volta di parlare dell’ultimo tipo di abbonamento. Come tutti sanno, il celebre colosso del mondo dello streaming non sta facendo altro che proporre grandi opportunità al pubblico, in modo da rendere i suoi abbonamenti sempre più vari e disponibili per tutti.

Le indiscrezioni si stavano su seguendo da diverso tempo: si vociferava di un nuovo piano in arrivo per Netflix, il quale avrebbe stravolto le carte in tavola. Effettivamente così è stato, soprattutto da quando il nuovo piano di abbonamento base con al suo interno le pubblicità è arrivato ufficialmente in Italia. Dopo una breve fase di test negli Stati Uniti, dove poi è stato lanciato con un leggero anticipo rispetto all’Europa, l’ultimo tipo di abbonamento offerto da Netflix sta stupendo per quante sottoscrizioni ha fatto registrare.

Sono numerosissimi gli utenti che hanno accettato il compromesso: per ogni ora di contenuti riprodotti su Netflix, circa quattro o cinque minuti di pubblicità da aspettare per riprendere. Ovviamente questi vengono frazionati, non sono di certo tutti uno in fila all’altro.si tratta quindi di una grande opportunità per chi vuole spendere meno ma anche per i colossi che vogliono pubblicizzarsi tramite una delle aziende più importanti al mondo.