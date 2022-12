Netflix, non solo Mercoledì ma altre due serie TV e il nuovo piano fanno volare la piattaforma

Stanno per arrivare delle grandi novità su Netflix ma a quanto pare ce ne sono già diverse per quanto concerne la grande proposta di contenuti offerta durante gli ultimi mesi. Il colosso dello streaming starebbe raccogliendo tantissimi elogi da parte della critica grazie ad alcune produzioni in particolare. La più premiata in assoluto, nonché una delle più viste di sempre su Netflix, sarebbe Mercoledì. Ovviamente non finisce qui visto che il catalogo è davvero uno dei più ampi di sempre.

Netflix batte tutti i record e lo fa grazie anche al nuovo abbonamento che comprende le pubblicità per soli 5,49 € al mese

La nuova opportunità che Netflix ha introdotto recentemente riguarda un nuovo tipo di soluzione per poter vedere qualsiasi contenuto.

Si tratta quindi di un nuovo tipo di piano di abbonamento che questa volta va ad aggiungersi a quelli già esistenti.il prezzo sarà di soli 5,49 € al mese, e resterà tale per tanto tempo, se non per sempre. Ovviamente tutti dovranno accettare un compromesso, il quale è quello di avere una qualità inferiore rispetto a chi paga di più. Il catalogo di contenuti sarà lo stesso e non mancherà alcun tipo di film o serie TV. Tornando alla qualità divisione, gli utenti dovranno accontentarsi dell’HD a 720p. Questa volta bisogna vedere tale situazione come una doppia opportunità, ovvero quella riservata agli utenti che possono pagare di meno accettando dei compromessi ma non solo. Anche coloro che vorranno infatti comprare spazi pubblicitari, ovviamente il riferimento è per le grandi aziende, potranno servirsi del colosso più importante nel mondo dello streaming.