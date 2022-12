Argentina-Francia, durante la finale tutti su Google, è record

Qualcosa di incredibile è accaduto la scorsa domenica, e non stiamo parlando della vittoria dell’Argentina del titolo mondiale. Relativamente però proprio a quanto accaduto in campo durante la partita delle partite, quella che viene attesa per quattro anni alla volta da ogni calciatore, si sarebbe registrato un qualcosa di incredibile.

Essendo la fine dell’anno e soprattutto tempo di analisi oltre che di bilanci, sembrerebbe esserci un dato riguardante Google che avrebbe spiazzato totalmente chiunque.

Ricerca Google registra il record di sempre durante la finale dei Mondiali

Secondo quanto riportato infatti durante la finale con la Francia che ha portato l’Argentina a vincere la coppa, si sarebbe registrato il picco più alto di traffico della storia di Ricerca Google. Mai come domenica pomeriggio infatti le persone su Internet hanno deciso di affidare la loro ricerca al celebre motore. L’obiettivo era quello di informarsi in merito all’andamento della partita, cosa che ha comportato questo grande record che coincide con un altro: l’edizione del Qatar è stata quella più vista di sempre in TV.

Chiaramente il merito è anche di Google che si era preparata alla grande all’evento, mettendo a disposizione di tutti tantissimo e statistiche ed informazioni che riguardavano proprio l’importante partita che avrebbe avuto luogo alle 16 ora italiana.

Queste le parole del CEO di Google, Sundar Pichai, ha parlato chiaramente all’interno di un post ufficiale, svelando quindi il grande record:

“Search ha registrato il traffico più alto di sempre in 25 anni durante la finale di FIFA World Cup, è stato come se il mondo intero stesse cercando una cosa sola!”