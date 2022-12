La serie Netflix intitolata The Umbrella Academy si sta avvicinando alla conclusione. Lo scorso agosto la serie è stata rinnovata per la quarta stagione e il colosso dello streaming ha confermato che si tratterà dell’ultima stagione.

Questa notizia ha già sconvolto i fan di questa stramba e disfunzionale famiglia. Per ammirare le gesta del gruppo bisognerà attendere, molto probabilmente, maggio 2023. Tuttavia, in queste ore è emersa una ulteriore news che renderà l’ultima stagione di The Umbrella Academy ancora più particolare.

Come confermato direttamente da Steve Blackman, showrunner della serie, su Twitter, la quarta stagione sarà composta da solo sei episodi. Si tratta di una riduzione netta del tempo a disposizione per sviluppare la trama rispetto alle stagioni precedenti.

The Umbrella Academy, l’ultima stagione avrà pochi episodi e i fan temono uno sviluppo troppo frettoloso e un finale non degno

Le stagioni precedenti hanno avuto a disposizione 10 episodi per far procedere la storia e sviluppare tutte le sottotrame. Considerando la mole di misteri irrisolti, sei episodi sembrano davvero pochi per una stagione finale.

Il tempo a disposizione sullo schermo è veramente poco e anche il lavoro degli sceneggiatori e dei produttori ne risentirà per forza di cose. Nonostante ciò, lo showrunner Steve Blackman, ha voluto rassicurare i fan e gli appassionati.

Stando alle sue dichiarazioni, il team di sviluppo lavorerà al meglio per dare un degno finale a The Umbrella Academy cercando di chiudere tutte le storie ancora in sospeso. Gli sceneggiatori cercheranno di evitare conclusioni frettolose e daranno il massimo per ottimizzare il tempo a disposizione.