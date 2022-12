La prossima generazione di iPhone si preannuncia rivoluzionaria per Apple. Il gigante tecnologico californiano sembra pronto a rinnovare la propria line-up di flagship e a presentare anche un nuovo membro della famiglia.

Stando alle indiscrezioni, il prossimo anno arriverà iPhone 15 Ultra e sarà il device più costoso mai presentato da Apple. Il prezzo di partenza sarà fissato a 1.299 dollari, un valore di base più alto rispetto ai 1.099 di iPhone 14 Pro Max.

Gli analisti indicano che il prezzo di listino più alto è legato direttamente ai costi di produzione più elevati per il flagship. L’azienda della mela utilizzerà materiali pregiati come il titanio per realizzare il device e questo farà lievitare di molto il costo finale per gli utenti.

A prescindere dal prezzo, il nuovo iPhone 15 Ultra si preannuncia rivoluzionario. Sebbene non si conosca ancora molto e l’annuncio sia ancora lontano, le attese sono già molto elevate.

Alcuni addetti ai lavori indicano che sarà il salto generazionale più grande mai fatto nella storia della famiglia iPhone. I nuovi materiali per la scocca saranno affiancati ad una scheda tecnica che non avrà nulla da invidiare agli altri competitor. Quasi certamente sarà presente una porta USB Type C con supporto alla tecnologia Thunderbolt 4 per garantire la massima potenza di ricarica e trasferimento dati.

Ci aspettiamo anche la presenza di una doppia fotocamera frontale con supporto al FaceID. Le novità riguarderanno anche le componenti interne, con l’utilizzo di SoC evoluti e in grado di sprigionare sempre le massime prestazioni. Non resta che attendere maggiori dettagli che certamente non tarderanno ad arrivare.