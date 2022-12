Netflix prepara l'arrivo della quarta stagione di You, ecco quando

L’ultimo periodo di Netflix ha rappresentato una vera miniera d’oro per l’intera piattaforma streaming, la quale si conferma più famosa nell’intero panorama mondiale. A maggior ragione dopo il lancio dell’ultimo piano di abbonamento che prevede un prezzo mensile di soli 5,49 €, sembra che la situazione stia decollando ulteriormente. Gli utenti manifestano infatti piacere nel pagare una cifra del genere seppur con “l’impedimento“ delle pubblicità, delle quali si avrà traccia per circa quattro o cinque minuti per ogni ora di contenuti riprodotti. Netflix introduce questa soluzione per consentire a tutti di pagare di meno ma anche a chi vuole di acquistare degli spazi pubblicitari all’interno dei suoi show.

Netflix: arriva la quarta stagione di You

Ora sembra essere però anche il periodo delle grandi indiscrezioni, quelle che riguardano le produzioni più gettonate secondo il pubblico di Netflix. Stando a quanto riportato infatti tra le serie più apprezzate ci sarebbe You, arrivata ormai alla sua quarta stagione. Stando a quanto riferito dagli account social della piattaforma, la data dell’inizio di questa nuova stagione sarebbe stata resa nota. La prima parte arriverà già dal prossimo 9 febbraio mentre un mese dopo si avrà la seconda parte, dal 9 marzo. Tutti gli appassionati della serie quindi adesso avranno una data di riferimento, con i primi quattro episodi che precederanno gli altri quattro. Si tratta di una scelta da parte di Netflix che va a rispondere alle esigenze di creare aspettative nei confronti di una serie che è risultata una delle più amate, soprattutto dati alla mano.