MediaWorld inizia al meglio la settimana che ci accompagna verso la festività più attesa di tutto l’anno, mettendo sul piatto una serie di ottime offerte speciali che puntano a ridurre al massimo la spesa che gli utenti devono necessariamente sostenere nel periodo.

Il risparmio è di quelli importanti, tutti i possibili acquirenti non devono fare altro che recarsi personalmente in negozio per approfittare di cifre sempre ridotte, ed allo stesso tempo godere della possibilità di affidarsi anche al sito ufficiale, dove sono presenti tutti gli stessi prezzi, sebbene potrebbe essere necessario pagare per la consegna a domicilio.

MediaWorld, le offerte del volantino sono imperdibili

A sorpresa MediaWorld ha messo a disposizione di tutti gli utenti un SottoCosto davvero incredibile, con alle spalle prodotti di alto livello al giusto prezzo. I modelli in promozione sono pochi ma buoni, come ad esempio il Realme GT2, acquistabile a soli 499 euro, passando per il nuovissimo Galaxy S22+, la versione intermedia della line-up del 2022, in vendita a 949 euro (variante da 256GB), oppure anche lo Xiaomi 12T Pro, il cui prezzo finale è di soli 749 euro.

Non mancano ad ogni modo anche prodotti più economici, come Realme 9 Pro, redmi 12 Lite, Realme 10, Redmi Note 11, Oppo A54s, Honor X7, Redmi 10C, Realme C33 o anche Galaxy A04s. Tutti questi modelli sono venduti nella loro variante completamente sbrandizzata, oltre che essere no brand, ovvero gli aggiornamenti vengono ricevuti dal produttore, non dall’operatore telefonico di cui si è clienti.