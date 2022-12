Diamanti, in questo posto incantato si può andare a caccia di minerali

Esiste un posto quasi “fatato”, in cui tutto è possibile, anche raccogliere diamanti gratuitamente. C’è chi va a caccia di funghi o asparagi, e chi invece punta talmente in alto da cercare addirittura minerali preziosi. Dove si possono trovare questi ultimi? Ovviamente in America (avevate dubbi?), e per l’esattezza ad Arkansas.

Diamanti: il luogo in cui venne ritrovato Uncle Sam

La location tanto ambita è il cratere di diamanti a Murfreesboro in Arkansas, nel quale avvenne già il ritrovamento di un raro diamante marrone. Ma com’è possibile che si trovino pietre di ogni genere? Tutto dipende dalla posizione, poiché il Crater of Diamonds State Park è posto su un camino kimberlitico, nonché una particolare formazione geologica di lamproite. Il merito di tale scoperta va tutto a Giovanni Huddlestone, il quale nel 1906 trovò per caso due cristalli particolari nella sua fattoria, rivelatosi essere poi due diamanti pregiati.

Ben presto, egli decise di vendere il terreno che si trasformò immediatamente nell’attuale miniera pubblica nota in tutto il mondo. Come abbiamo potuto notare, da questo tutt’oggi si ricavano infinità di diamanti e gemme preziose. Basti pensare che, stando a quanto detto dai funzionari, i visitatori si imbattono in più di 600 diamanti ogni anno e tra i più importanti c’è anche l’immenso 40 carati chiamato “Zio Sam”, ovvero uno tra i più grandi e importanti diamanti mai scoperti in tutta l’America.

Perché si chiama “Uncle Sam”? Il nome deriverebbe dal soprannome del suo cercatore, Wesley Oley Basham, un lavoratore dell’Arkansas Diamond Corporation, appunto. Curiosità: quest’ultimo diamante salvò il parco da un debito di $ 276.470 (equivalenti a $ 4,4 milioni nel 2021).