Diamanti: la fortuna ha colpito una coppia durante il loro anniversario

È accaduto tutto per puro caso. Una coppia si sarebbe ritrovata tra le mani uno dei tanti diamanti preziosi presenti nel Crater of Diamonds State Park, un luogo in cui si può scolpire e setacciare il terreno alla ricerca di pietre rare. La cosa più assurda? I due stavano festeggiando il loro decimo anniversario in Arkansas, uno stato nel sud degli Stati Uniti. Quale miglior regalo di questo?

Diamanti: le caratteristiche e il prezzo della pietra trovata

In media nel Crater of Diamonds State Park vengono scoperti uno o due diamanti ogni giorno (581 nel 2022 e oltre 33.100 dall’apertura del parco nel 1972). Secondo un rappresentante del Geological Survey del Dipartimento dell’Energia e dell’Ambiente dell’Arkansas, la maggior parte dei ritrovamenti è piccola e misura meno di un carato, mentre i colori e la qualità sono variabili.

Ad eccezione del diamante trovato dalla coppia, dal valore di 1,9 carati. Secondo Nicolas Flament, geologo e geofisico dell’Università australiana di Wollongong, una pietra su un milione pesa un carato e una su 15 milioni pesa due carati.

E il prezzo? Tenete conto che i diamanti trasparenti da 1,9 carati costano, in media, 24.666 dollari al pezzo dopo la lucidatura e il taglio. Quindi una parte significativa del peso della pietra verrà persa durante quest’ultimo procedimento. I visitatori del parco che trovano le gemme possono tenere e rivendere il ritrovamento, quindi Jessica e Seth Erickson (questi i nomi dei fortunati) non ci hanno pensato due volte. Informazioni sul diamante marrone: nulla ha a che fare con il diamante nero Enigma e rappresenta il 15% della produzione nelle miniere. Insomma, non ci resta che aspettare la manna dal cielo oppure prendere i primi biglietti per l’America.