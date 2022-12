Qualche tempo fa l’attore Henry Cavill ha comunicato di aver lasciato ufficialmente il ruolo di The Witcher nell’omonima serie televisiva targata Netflix. Oltre a questo, sembra che l’attore dovrà dire per il momento addio ad un altro personaggio di rilievo da lui interpretato. Poche ore fa, infatti, Cavill ha comunicato tramite un post su Instagram di aver detto addio al ruolo di Superman.

Superman, l’attore Henry Cavill abbandona il personaggio

Nel corso delle ultime ore l’attore Henry Cavill ha comunicato ufficialmente tramite un post sulla propria pagina Instagram una notizia di cui si vociferava in rete da diverse settimane. L’attore, infatti, smetterà di vestire i panni del supereroe Superman. Una decisione dettata anche dall’arrivo di James Gunn e Peter Safran, che ora gestiscono la DC Studios. Ecco cosa ha dichiarato l’attore nel post sulla propria pagina Instagram.

“Ho appena avuto un incontro con James Gunn e Peter Safran e c’è purtroppo una brutta notizia. Dopo tutto, non tornerò a vestire i panni di Superman. Dopo che mi era stato detto di un mio possibile ritorno ad Ottobre, prima del loro arrivo, questa notizia non è delle più semplici, ma così è la vita. Il cambio di guardia è un qualcosa che succede. Lo rispetto. James e Peter hanno un universo da costruire. Auguro a loro e a tutti coloro coinvolti in questo nuovo universo buona fortuna.”

L’attore ha poi rivolto un commento a tutti coloro che gli sono stati vicino in questi anni da supereroe: “A tutti coloro che sono stati dalla mia parte in tutti questi anni..possiamo piangere per un po’, ma poi dobbiamo ricordare..Superman è ancora fra noi. Tutto ciò che ha fatto esiste e gli esempi che ha fatto sono ancora qui! Il mio turno di indossare il mantello è finito, ma quello che è stato Superman non finirà mai. È stato un bel viaggio con tutti voi “.