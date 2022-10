In futuro ci saranno diverse novità importanti che riguarderanno la serie tv targata Netflix The Witcher. È stata da poco confermato l’arrivo della quarta stagione eppure dovremo dire addio ad un attore chiave. In queste ultime ore, infatti, l’interprete del protagonista, ovvero Henry Cavill, ha confermato che non farà più parte del cast.

The Witcher su Netflix: il protagonista Henry Cavill lascia la serie

Un po’ a sorpresa, in queste ore l’interprete di Geralt di Rivia in The Witcher ha comunicato ufficialmente che abbandonerà la serie tv targata Netflix. Nonostante l’imminente arrivo della quarta stagione, per l’attore sembra infatti essere arrivato il momento di dire addio ai panni del suo personaggio.

“Il mio viaggio nei panni di Geralt di Rivia è stato pieno sia di mostri che di avventure e, ahimè, deporrò il mio medaglione e le mie spade per la stagione 4“. Così ha commentato l’attore in un post sul proprio profilo Instagram. A quanto pare, però, la produzione ha già pronto il sostituto.

Henry Cavill ha infatti così commentato: “Al mio posto, il fantastico Liam Hemsworth assumerà il ruolo del Lupo Bianco (Geralt di Rivia, ndr). Come con il più grande dei personaggi letterari, passo la torcia con riverenza per il tempo trascorso a incarnare Geralt e con entusiasmo nel vedere la versione di Liam dell’uomo più affascinante e ricco di sfumature. Liam, questo personaggio ha una profondità meravigliosa, divertiti nell’immedesimarti nella sua personalità e vedere cosa puoi trovare.”

Molto felice di poter interpretare il personaggio di the witcher è l’attore Liam Hemsworth, che ha così commentato: “Henry Cavill è stato un Geralt incredibile e sono onorato che mi abbia passato le redini e mi abbia permesso di impugnare le lame del Lupo Bianco per il prossimo capitolo della sua avventura”.