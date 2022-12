L’operatore francese Iliad continua a proporre il proprio portafoglio di offerte a partire da soli 4.90 euro al mese, anche per il periodo natalizio. Per l’offerta Flash 120 invece mancano ancora pochi giorni per l’attivazione.

Come sempre, i nuovi clienti Iliad di rete mobile possono sottoscrivere le offerte direttamente online tramite il sito ufficiale dell’operatore, presso gli Iliad Store e nei Corner in tutto il territorio nazionale. Scopriamo i dettagli.

Iliad continua a proporre le offerte da 4.90 euro al mese

Il portafoglio di offerte Iliad comprende la Giga 150 con minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, chiamate illimitate verso alcune destinazioni internazionali di rete fissa e rete mobile, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 150 Giga di traffico internet mobile validi fino in 5G, il tutto a 9,99 euro al mese. Continuiamo con la Voce che comprende minuti illimitati verso tutti i numeri di rete fissa e rete mobile nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 40 Mega di traffico internet mobile valido fino in 4G e 4G+, il tutto a 4,99 euro al mese.

Come anticipato poco fa sono gli ultimi giorni per attivare la Flash 120, composta da minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, chiamate illimitate verso alcune destinazioni internazionali di rete fissa e rete mobile, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 120 Giga di traffico internet mobile validi fino in 4G e 4G+, il tutto a 7,99 euro al mese.

Passando invece a Iliad Dati 300 in questo caso si tratta di un’offerta solo dati composta esclusivamente da 300 Giga di traffico dati mensile fino in 4G e 4G+, con una velocità massima pari a 390 Mbps in download e 50 Mbps in upload e con un costo di 13,99 euro al mese. Visitate il sito ufficiale dell’operatore per maggiori dettagli.