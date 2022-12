Whatsapp, dopo le immagini anche i messaggi si potranno vedere una sola volta

Whatsapp ultimamente non fa altro che darci buone notizie. La piattaforma ha iniziato dapprima con l’inaugurazione degli avatar, molto simili a quelli proposti già da tempo su Instagram e Facebook. Ha poi proseguito il suo sviluppo con il trucco per svuotare la memoria senza eliminare file, e infine ha proposto i messaggi che scompaiono dopo averli letti. Quest’ultima ci eviterà senza dubbio un gran numero di figuracce.

Whatsapp: cosa offrirà la versione beta 2.22.25.20?

Dopo aver risolto i vari bug, Whatsapp ha dato il via al rilascio di una nuova versione beta dedicata ai dispositivi Android, nonché la 2.22.25.20. Vedremo arrivare una protezione garantita per le foto e i video che possono essere visualizzati una volta sola, e lo stesso varrà per i messaggi di testo.

Come funzionerà? Comparirà innanzitutto un nuovo pulsante speciale posto accanto alla barra della chat (il simbolo è un lucchetto che indica una sola visualizzazione per messaggio). Se lo si clicca succederà come con le foto, ovvero il destinatario potrà leggerlo una volta senza alcuna possibilità di recupero.

Ora basta sognare, perché questa funzione è ancora in fase di sviluppo. Ciò significa che il suo layout e il pulsante di invio potrebbero essere soggetti a cambiamento per molto tempo. Fidatevi di noi, ne varrà davvero la pena aspettare. Il sistema di invio dei messaggi permetterà di condividere informazioni importanti comprese di dati, con la possibilità di eliminarle immediatamente dal telefono del destinatario. In questo modo la sicurezza sarà assicurata, e a maggior ragione se verrà inserito il divieto di scattare gli screenshot (come per le foto e i video).