Whatsapp, se hai la memoria piena puoi svuotarla così senza perdere nulla

Sei un accumulatore seriale tanto grave da tenere anche i messaggi, le foto, i video e le note vocali più inutili di Whatsapp? Allora questa potrebbe essere la vera svolta per voi, poiché vi permetterà di liberare la memoria dello smartphone ma senza eliminare nulla. Assurdo vero?

Whatsapp: il trucco infallibile che vi svuoterà la memoria senza fatica

Nulla è impossibile, se si conoscono i giusti mezzi. Whatsapp ad esempio permette di cancellare dei file dal vostro smartphone che non sapevate nemmeno di avere. Come fa? Il trucco è piuttosto semplice. Per dare una sfoltita alla memoria bisogna innanzitutto aprire l’app e cercare nelle sue Impostazioni: dovreste trovare la categoria “Spazio e dati”. Poi andando su “Gestisci spazio” avrete accesso alla parte di Whatsapp abbandonata e dimenticata.

A questo punto potete andare per ordine di spazio occupato, guardando quali sono i video o i documenti più pesanti che avete in archivio (e cancellarli a mano, uno per uno), oppure verificando ogni singola chat accanto alla quale è riportato lo spazio che occupa nello smartphone. (A proposito, avete provato i nuovi Avatar inseriti nell’app e già presenti in tutto il mondo?).

Queste sono le regole per il successo di un accumulatore seriale. Affrontarle non è difficile, d’altronde i vecchi file appartengono al passato e molti di questi li avrete sicuramente dimenticati nel fondo del telefono. Per non parlare poi dei vecchi ricordi in grado di suscitare emozioni contrastanti in voi. Insomma, noi vi consigliamo di alleggerire il vostro smartphone, ad essere pesante ci pensa già la vita!