Vodafone vuole porre un gap profondo tra sé e la concorrenza. Il provider inglese in questa stagione invernale è più attivo che mai, grazie ad una serie di ricaricabili low cost estremamente vantaggiose per il pubblico. Vodafone vuole ribattere alla nuova tariffa di Iliad, ossia la Flash 120, proponendo ancora una volta una delle sue migliori ricaricabili, ossia la Special 70 Giga.

Vodafone, la sorpresa di Natale con la promo da 70 Giga

I clienti che scelgono la Special 70 Giga si affidano ad una delle promozioni più collaudate del mercato della telefonia in Italia. Nel dettaglio, gli abbonati avranno accesso a chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS da inviare a tutti i numeri della rubrica ed anche 70 Giga per la connessione di rete con le velocità classiche del 4G.

Gli abbonati che optano per questa ricaricabile dovranno pagare un costo mensile per il rinnovo pari a 7,99 euro ogni trenta giorni. A questo prezzo mensile dovranno poi essere aggiunti 10 euro una tantum per la sottoscrizione della SIM e per l’avvio delle rete.

Al tempo stesso però Vodafone assicura anche delle garanzie. Ad esempio, gli abbonati avranno costi bloccati almeno durante il primo semestre. Non saranno quindi calendarizzate rimodulazioni su prezzi e soglie di consumi nei sei mesi successivi all’attivazione della SIM e della Special 70 Giga.

Per attivare questa promozione è necessario recarsi presso uno degli store ufficiali di Vodafone in Italia. Necessaria al tempo stresso anche l’operazione di portabilità del numero mobile da TIM, WindTre o anche Iliad, con attesa massima sino a tre giorni lavorativi.