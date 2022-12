L’interfaccia utente dell’app Ricerca Google sarà presto aggiornata con un nuovo design. Secondo quanto riferito, Google sta testando alcuni miglioramenti all’app, uno dei quali consiste nel rendere la barra di ricerca un po’ più spessa. Le icone per Google Lens e la ricerca vocale continueranno a essere visualizzate sulla barra. È stato inoltre aggiunto un carosello con suggerimenti di scorciatoie direttamente sotto la barra di ricerca. Questi suggerimenti includono cose come “Cerca schermate recenti dalla tua raccolta”, come ottenere aiuto con i compiti utilizzando la fotocamera e Google Lens e come identificare i brani, tra le altre cose. Un’altra nuova caratteristica è la maggiore larghezza della barra di ricerca.

Queste idee potrebbero illuminarti sulle funzionalità di Ricerca Google di cui potresti non essere a conoscenza ma che sono a tua disposizione. Inoltre, è stato aggiunto un simbolo a campana nell’angolo in alto a destra dello schermo, direttamente accanto alla foto del tuo profilo. Se lo tocchi, riceverai avvisi relativi a tutti i servizi Google a cui ti sei iscritto. L’applicazione riceverà presto ulteriori miglioramenti, uno dei quali è la capacità di visualizzare i risultati della ricerca anche prima che l’utente abbia completato l’inserimento di una query. È importante tenere presente che offrirti consigli su cosa cercare mentre scrivi è qualcosa che è già accessibile nell’app Google Look.

Google si prepara all’aggiornamento

La differenza è che con la nuova funzione, Ricerca Google tenterà di capire cosa stai cercando anche prima che tu abbia completato l’inserimento nel campo di ricerca e ti offrirà risultati prima che tu abbia finito di digitare. Questa è una nuova aggiunta alla piattaforma di ricerca di Google. Se Google conosce già l’argomento che stai cercando, puoi risparmiare secondi preziosi del tuo tempo trascorso utilizzando Ricerca Google. Se Google ti fornisce informazioni inesatte, il tempo necessario per abbassare lo sguardo sullo schermo per verificarlo e scrivere la tua richiesta nella sua interezza aggiungerà alcuni secondi al tempo totale che trascorri utilizzando Ricerca Google. Pertanto, affinché ciò possa essere di aiuto, Google deve perfezionare l’algoritmo.

Al momento non è chiaro se le suddette modifiche all’interfaccia utente di ricerca vengano inviate a tutti gli utenti da Google o se ciò faccia parte di un test A/B.