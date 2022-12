Il lancio mondiale di Realme procede a ritmo sostenuto, come annunciato poco più di una settimana fa. Questo lancio mondiale e indiano offre un’altra coppia di telefoni, Realme 10 Pro e 10 Pro+, simile all’ultima versione, che ha visto anche due telefoni rivelati contemporaneamente.

Realme 10 Pro+ è il più costoso dei due telefoni, con un display curvo da 6,7 pollici e 120Hz. Realme 10 Pro+ presenta un notevole rapporto schermo-corpo del 93%, dando l’impressione che tutto ciò che hai in mano sia un display brillante con una piccola cornice. Gli utenti interessati al nuovo lancio di Realme riceveranno un triplo array che include una fotocamera principale ProLight da 108 MP, un obiettivo ultra grandangolare da 8 MP e un obiettivo macro da 2 MP capovolgendo il telefono. Il device includerà una fotocamera selfie punch-hole da 16 MP nella parte anteriore.

Realme 10 Pro Plus avrà un chispset di fascia media

Realme 10 Pro+ sarà alimentato dal più recente SoC Dimensity 1080 di fascia media di MediaTek. Il processore ha una velocità di clock di 2,6 GHz. Inoltre, pur essendo una piattaforma mobile di fascia media, il processore supporta immagini con risoluzioni fino a 200MP. Il dispositivo ha una batteria da 5.000 mAh e supporta la ricarica SuperVOOC da 67 W, mentre il nuovo telefono avrà un adattatore di ricarica da 80 W. In soli 17 minuti, lo smartphone può essere caricato al 50% della capacità.

Il nuovo smartphone supporta Wi-Fi 6, 5 e Bluetooth 5.2 per la connessione. Il 10 Pro+ sarà preinstallato con il nuovissimo software Realme UI 4.0 (Android 13) dell’OEM cinese. Il device è disponibile in tre colorazioni: Hyperspace, Dark Matter e Nebula Blue. I potenziali clienti in India e in altre parti del mondo potranno acquistare Realme 10 Pro+ in tre configurazioni RAM/archiviazione interna: 6/128 GB, 8/128 GB e 8/256 GB.

Il Realme 10 Pro non ha lo stesso display curvo della sua controparte di fascia alta. Il 10 Pro mantiene il display da 6,7 pollici ma lo sostituisce con un display senza bordi da 120Hz privo di curvatura. Questo dispositivo ha lo stesso rapporto schermo-corpo del 93% del modello precedente. Realme 10 Pro sostituisce il triplo array di fotocamere sul retro con un doppio array che ha un obiettivo principale da 108 MP e una fotocamera verticale da 2 MP. La fotocamera selfie da 16 MP rimane nella parte anteriore.