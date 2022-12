CoopVoce è pazza, le EVO sono 3 e offrono fino a 100GB con soli 4 euro

I gestori virtuali ad esempio sono una soluzione davvero perfetta per coloro che vogliono risparmiare avendo comunque tutto. Proprio per questo motivo bisogna prendere in considerazione anche un provider che non risiede tra i virtuali ma che allo stesso tempo riesce a dominare il mondo della telefonia mobile in Italia. Stiamo parlando di Iliad, azienda che ha dato il via al cambiamento dell’atteggiamento di numerosi gestori. CoopVoce, gestore virtuale di primo livello, avrebbe preso in mano la situazione già da diverso tempo.

L’obiettivo che il provider, molto gettonato secondo il parere degli utenti, si sarebbe prefissato è quello di battere la concorrenza a mani basse. Chiaramente il tutto prendendo quanti più utenti e portandoli dal suo lato, facendogli assaporare la grande qualità e tutte le altre caratteristiche tipiche di questo gestore.

CoopVoce propone le sue EVO con tutto incluso a partire da soli 4,90 euro al mese

Quando si arriva a parlare di qualità, non si può bypassare oggi la grande convenienza che gli utenti cercano nel prezzo. Infatti la potenza della rete che viene offerta è ormai abbastanza simile tra tutte le aziende, con la differenza che qualcuno riesce ad offrire più contenuti rispetto all’altro.

la prima offerta, quella che costa 4,90 € al mese, permette di avere minuti ed SMS senza alcun limite ogni mese. Le altre due offerte invece cambiano perché hanno anche la connessione ad Internet. La prima delle due che costa 6,90 € al mese, offre infatti minuti senza limiti con 1000 SMS e 30 giga per navigare. La seconda invece che costa 8,90 € al mese, cambia rispetto alla prima delle due offrendo 100 giga di connessione dati ogni mese.